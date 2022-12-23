Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 00:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da üzerine vinç direği devrilen işçi yaşamını yitirdi
[Fotograf: DHA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, çalıştığı sırada üzerine vinç direği devrilen işçi Hasan Berkay V. hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi.
Hasan Berkay V.'nin üzerine, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle vinç direği devrildi. Hasan Berkay V. devrilen direğin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Berkay V.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Ankara
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