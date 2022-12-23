Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AFAD
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.19'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 8,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2022
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2022-12-23
Saat:01:19:00 TSİ
Enlem:37.442 N
Boylam:37.177 E
Derinlik:8.12 km
Detay:https://t.co/0NUHIXLOfE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Kahramanmaraş AFAD Deprem
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