Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 02:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kaçakçılık operasyonlarında 5 gözaltı
Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2'si Gürcistan uyruklu 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrolü ve şüphelilerin üst aramasını yaptı.
Uygulamada 2'si Gürcistan uyruklu 5 şüphelinin üstünde bir miktar kaçak içki, 190 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bu kişiler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan Kaçakçılık Kaçak İçki
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