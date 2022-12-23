Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 05:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araç muayenesi randevusuyla 20 milyonluk vurgun: 20 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Aksaray’da araç muayenesi randevu verip karşılığında para tahsil ederek binlerce kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da dolandırıcılar, internet ve çağrı merkezleri üzerinden araç sahiplerine para karşılığı araç muayene randevusu vermeye başladı.
Bu şekilde zanlılar, Türkiye genelinde binlerce kişiyi toplam 20 milyon lira dolandırdı.
Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Aksaray Dolandırıcılık
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