Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 05:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yangına müdahale ederken üstüne moloz düşen kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çatı katı kullanılamaz hale geldi
Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getirdi.
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