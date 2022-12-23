Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatı katı kullanılamaz hale geldi

Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getirdi.