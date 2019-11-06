Türkiye
Van'da tüplere tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi06 Kasım 2019 Çarşamba 22:37 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:48
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Patlayıcı ile yaşam malzemeleri güvenlik güçlerinde imha edildi.
Kaynak: AA, TRT Haber
Etiketler: Van terör operasyonu el yapımı patlayıcı