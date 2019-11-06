Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Koza İpek Holding davasında duruşma savcısı, dosyaya yeni eklenen belgeler doğrultusunda tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek ve Şaban Yörüklü hakkında ek mütalaa sunacağını bildirdi.

Toplam 134 yıla kadar hapis cezası

Savcı, sanık İpek'in Koza Altın AŞ'deki farklı işlemlerinden ötürü 7 defa "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 35, üç defa da "özel belgede sahtecilik" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Böylece, İpek'in toplamda 134 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş oldu.

Esasa ilişkin mütalaada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapse çarptırılması istenen Yörüklü'nün ise "özel belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın görülmesine 18 Aralık'ta devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA