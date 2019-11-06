Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA