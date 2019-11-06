Türkiye
Milli Savunma Bakanı Akar Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti06 Kasım 2019 Çarşamba 21:03 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 21:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA