Türkiye
İyi Parti Yozgat İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti06 Kasım 2019 Çarşamba 20:50 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 21:13
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak ile İl Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak hayatını kaybetti.
İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakıllı-Bektaşlı yol ayırımında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.
Partinin İl Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Seyfi Bayrak ve beraberindeki heyetin, Yenifakılı Belediyesini ziyarete gittikleri öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: trafik Kazası Seyfi Bayrak iyi parti Ahmet Şükrü Karabacak