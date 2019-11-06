İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakıllı-Bektaşlı yol ayırımında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.

Partinin İl Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Seyfi Bayrak ve beraberindeki heyetin, Yenifakılı Belediyesini ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, AA