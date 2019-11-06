Türkiye
Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi06 Kasım 2019 Çarşamba 19:01 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 19:11
Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Riva Kavşağı minibüs