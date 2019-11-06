Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes Ol" ismiyle başlattığı kampanyada, 11 milyon fidan 11 Kasım'da 81 ilde toprakla buluşacak.

Projeye ilgi oldukça yoğun.

Hedeflenen rakam 11 milyon, ancak şu ana kadar 12 milyon 500 bin kişi fidan sahiplendi.

Dev projeye Eskişehir'den 1 milyon fidan

11 milyon fidanın toprakla buluşmasına sayılı günler kala fidanlıklardaki çalışmalar da yoğunlaştı. Eskişehir'deki Türkiye'nin en büyük fidanlığında şu ana kadar 500 bin fidan hazırlanarak çevre illere sevk edildi.

Eskişehir Orman Fidan Müdürlüğünde üretilen 1 milyon fidanın dev projeye katılması planlanıyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "81 ilde olduğu gibi Eskişehir'de de çok yoğun bir şekilde fidan dikimi için hazırlıklar başlamış durumda. Yanan orman alanlarından okul bahçelerine, camilerden kamu kurumlarına, üniversite bahçelerine birçok yerlerde, Eskişehir ilimizde 290 bin adet fidan için çukurlar kazıldı." dedi.

Fidanlıkta çalışan kadın işçiler de "Geleceğe Nefes Ol" projesine katkı sağlamaktan memnun.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı planlıyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Mesut Akın