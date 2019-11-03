Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağaç dikme seferberliği kapsamında 11 Kasım'da saat 11.11'de, 81 ildeki 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Bu etkinlik öncesinde, Ankara'da ağaçlandırılacak 650 dönümlük alanda inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu alanda tören düzenleneceğini ve 150 bin civarında ağaç dikileceğini aktardı.

"10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi"

Dünya üzerinde yaşayacak nesillerin sayısını artırmak, yaşamın daha kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak için herkesin hemen şimdi bir şeyler yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Pakdemirli seferberlik öncesinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyasına da dikkat çekti.

Pakdemirli, bu kampanyayla, yurt içi ve dışındaki vatandaşların fidan sahiplenebileceğini ya da bağışta bulunabileceğini belirterek, "Beklediğimizin üzerinde ilgi gören bir kampanya, seferberlik oldu. Biz 11 milyon fidanın sahiplendirilmesi sürecinin önümüzdeki hafta sonu itibarıyla tamamlanmasını bekliyorduk. Ancak bu sabah itibarıyla memleketin 81 ilinde 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımız neredeyse tüm fidanları sahiplendi. Şu ana kadar 10 milyonu aşkın fidan sahiplenildi" diye konuştu.

Bakanlık açıklamasına göre, tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı seferberliğe katılmak isteyenler, "gelecegenefes.com" internet sayfası üzerinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenebiliyor ya da bağış yapabiliyor.

Kaynak: AA