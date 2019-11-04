Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon 47 bin 430 fidan hedefiyle başlattığı kampanyaya, Türkiye'nin 81 ilinde yoğun ilgi gösterildi.

Kampanyaya katılım oranında, 4 Kasım Pazartesi itibarıyla hedef aşıldı. Sahiplenilen fidan sayısı ise 12 milyonu geçti.

www.gelecegenefes.com internet sitesinden 81 il üzerinden seçim yapılarak, orman bölge müdürlüklerince belirlenen 2 bin 23 dikim alanından 1'inde toprakla buluşturulmak üzere fidan sahiplenilebiliyor.

Hedefi aşan iller sıralaması

Bugün itibarıyla fidan sahiplenilen iller sıralamasında, 200 bin hedef koyulan Manisa yüzde 162 katılım ve 325 bin fidanla ilk sırada yer aldı. 145 bin hedef koyulan Isparta, yüzde 162 katılım oranı ve 235 bin fidan sayısıyla ikinci sırada. 65 bin fidan hedefi koyulan Bingöl ise yüzde 158 katılım oranı ve 103 bin fidan sayısıyla üçüncü. Dördüncü sırada 50 bin hedef koyulan, yüzde 148 katılım oranı ve 74 bin fidana ulaşan Tunceli geliyor. 204 bin hedef koyulan Yozgat, yüzde 146 katılım oranı ve 300 bini aşkın fidanla beşinci sırada yer aldı.

[Fotoğraf: DHA]

3 büyük il yüzde 100'ü aştı

Türkiye'nin en büyük illerinden İstanbul'da 177 bin hedef koyulurken, katılım oranı yüzde 106, fidan sayısı 187 bine ulaştı. Ankara'da 240 bin hedefe karşı katılım oranı yüzde 101, fidan sayısı 243 bini aştı. İzmir'de 300 bin fidan hedefi yüzde 100'e ulaştı ve 302 bin fidan sayısına ulaşıldı. 81 ilin 77'sinde yüzde 100 hedefler aşılırken, Iğdır yüzde 85, Çorum yüzde 81, Elazığ yüzde 90, Burdur yüzde 87 oranında kalan iller oldu.

81 ilde 11 Kasım 11.11'de

11 milyon olarak hedeflenen ancak yoğun ilgi nedeniyle 12 milyona yaklaşan ve sayının daha da büyüyeceği öngörülen kampanyada, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ilde fidan dikimine başlanacak. 2 bin 23 noktadaki dikimlerde, fidan sahiplenenler, kendilerine gönderilen sertifikalarda belirtilen dikim noktalarına giderek dikime katılabilecek.

Dışişleri Bakanı'nın fidanları Finike'ye

Kampanyaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Memleketi Antalya'dan kampanyaya destek veren Bakan Çavuşoğlu adına 5 fidan, 11 Kasım'da Finike'de Finike-Kumlaca yolu refüjü sahil kesimine dikilecek. Antalya'dan kampanyaya destek veren AK Parti Milletvekili Mustafa Köse adına 1 fidan ise, Kaş ilçesi Çeşme Mahallesi Kavacık mevkiindeki orman arazisine dikilecek. 200 bin 35 fidan hedefi koyulan Antalya'da katılım oranı yüzde 102'ye ulaşırken, sahiplenilen fidan sayısı da 204 bin 968 oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Ücretsiz katılım

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, 11 Kasım saat 11.11'de Türkiye genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için "11 milyon fidan geleceğe nefes ol" sloganıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan kampanyada, Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısının 12 milyonu bulduğunu söyledi. Özen, kampanyanın ücretsiz olduğunu, herkesin katılabileceğini hatırlattı.

Kampanyanın iki yönü olduğunu belirten Özen, "Birincisi, bütün kurumlar kendi illerindeki orman müdürlüklerinden kendi belirlediği lokasyona, 'Ben şu kadar fidan dikmek istiyorum' diyerek, istedikleri fidanı ücretsiz alıp dikebilir. Bir de bütün vatandaşlarımız 'www.gelecegenefes.com' adlı siteden müracaat edip, istedikleri ilde kendi adlarına bir fidan dikimini sağlayabilir. Hedef 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması" dedi.

Kaynak: DHA