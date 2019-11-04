Ereğli Limanı'ndan denize açılan balıkçılar, gece boyunca avladıkları 700 ton hamsiyle limana döndü.

Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Köse, iyi geçen sezon nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi.

Ereğli Limanı'na farklı bölgelerden gelen balıkçıların binlerce kasa hamsi avladığını belirten Köse, balıkların ülkenin her noktasına gönderildiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Hamsi geçen yıla oranla daha fazla

Köse, hamsideki bereketin devam etmesini dileyerek, "Geceden bu yana yaklaşık 50 bin kasa hamsi tutuldu, bu da 700 ton hamsi yapar. Bu limandan çıkan balıklar Türkiye'nin her noktasına ulaşıyor" dedi.

Geçen yıla oranla bu yıl hamsinin daha fazla olduğunu dile getiren Köse, balığın artmasıyla vatandaşların ucuz balık yeme fırsatı yakaladığını vurguladı.

Bu arada Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere hamsi yüklenen kamyonlar, liman girişinde ve sahil güzergahında uzun kuyruklar oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

"Kalite ve fiyatlar tezgaha anında yansıdı"

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de balıkçılar, avladıkları 300 ton hamsiyle limana döndü.

Gırgır ve trol tekneleriyle gece saatlerinde Karadeniz'e açılan ve sabah limana dönen balıkçıların yüzü hamsi bolluğuyla güldü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bol miktarda hamsi çıktığına işaret ederek, "Bölgemizde ciddi oranda hamsi avcılığı başladı. Bu sabah yaklaşık 300 ton hamsi çıktığını gördük. Birkaç gün daha bu şekilde devam edecek gibi. Kalite ve fiyatlar tezgaha anında yansıdı." diye konuştu.

Hamsinin bu aylarda lezzetli olduğuna dikkati çeken Karakaş, "Şu anda hamsinin tüketilme zamanı. Bol olması, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürüyor" ifadelerini kullandı.

Palamudun tane fiyatı 40 liraya yükseldi

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana balıkçılar Karadeniz'de istedikleri palamudu bulamazken, az miktarda avlanan balığın fiyatı da her geçen gün artıyor.

Hamsi bolluğunun yaşandığı Sinop açıklarında avlanan palamutlar, kentteki tezgahlarda tanesi 40 liradan alıcı buluyor.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, palamut avcılığı yönünden çok kısır bir sezon geçirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Şu an en ucuz balık hamsi"

Palamut azlığının fiyatlara da yansıdığını anlatan Tuncer, "Kasa kasa yerine tane tene avlanan palamut bu sezon çok değerli oldu. O nedenle fiyatların tavan yapması doğal. Çünkü yok denecek seviyede bir palamut avcılığı var. İlerleyen süreçte fiyatlar daha da artabilir" diye konuştu.

Tuncer, "Şu an en ucuz balık hamsi. Kilogramı 5 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor. Yine istavrit 10 liradan satılıyor. Vatandaşlarımız daha çok bu balıkları tüketsin" dedi.

Kaynak: AA