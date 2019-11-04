1-3 Kasım'da Saray ilçesinde 20, Süleymanpaşa ilçesinde de 2 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki hastanelere başvurdu.

Yedikleri ıspanaktan zehirlendiklerinden şüphelenilen 22 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, 22 kişinin baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye geldiklerini söyledi.

Şikayette bulunanların en son "ıspanak" yediklerini söylediklerini ifade eden Becerir, hastaların taburcu edildiğini ve korkulacak bir durum olmadığını aktardı.

İstanbul'da da gıda zehirlenmesi geçiren 44 kişi hastanelere başvurmuştu. İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili, "Zehirlenmeler ıspanak içine karışan atropin ve scopalamin maddesi içeren yabancı ottan kaynaklanmıştır" açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA