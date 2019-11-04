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İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 44 kişi hastaneye kaldırıldı04 Kasım 2019 Pazartesi 06:29 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 06:32
İstanbul'da ıspanak yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 44 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gıda zehirlenmesi geçiren 44 kişi hastanelere başvurdu.
Yapılan tetkiklerde hastaların ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler sebebiyle gıda zehirlenmesi geçirdikleri tespit edildi.
Zehirlenmeye, tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanağın yol açmış olabileceği düşünülüyor.
Polis ıspanağın satıldığı marketi tespit etmek için çalışma başlattı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 25 hastanın taburcu olduğunu, 19'nun hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Hastaların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul gıda zehirlenmesi ıspanak