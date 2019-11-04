Türkiye
Aydın'da üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk öldü04 Kasım 2019 Pazartesi 02:08 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 02:10
Aydın'ın İncirliova ilçesinde üzerine demir kapı düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Acarlar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Eymen Eye, rayından çıkan avlu girişindeki demir kapının altında kaldı.
112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minik Eymen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Etiketler: aydın eymen eye incirliova Acarlar Mahallesi