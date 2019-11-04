Türkiye
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı04 Kasım 2019 Pazartesi 01:08 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 01:11
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
B.T, idaresindeki kamyon ile A.A, yönetimindeki otomobil Sivas-Kayseri kara yolu Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan V.B, F.A, ve S.A, yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA