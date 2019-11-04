Türkiye
Kabatepe-Gökçeada arasındaki tüm seferler iptal edildi04 Kasım 2019 Pazartesi 00:14 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 00:13
Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan feribot seferleri yapılmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı tüm seferler geçici olarak iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.
Kaynak: AA