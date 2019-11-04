Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı tüm seferler geçici olarak iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kaynak: AA