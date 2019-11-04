Beşiktaş Etiler Aytar Caddesi'ndeki bir gece kulübü sahibi Hüseyin Türk, akşam saatlerinde iş yerini açan oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Türk'ün vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

İncelemelerin ardından Türk'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA