Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van’da toprağa gömülü halde 123 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği ve narkotik köpek Barut'un katkı sağladığı operasyonda toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.
Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale’ye bağlı Güleçler Mahallesi’nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.
Düzenlenen operasyonda narkotik köpek “Barut” ile 3 evin arasında yapılan aramada çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili şüphelilerin tespiti için soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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