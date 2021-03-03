Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filyasyon ekibi gibi giyindi, büfeden 6 bin liralık ürün çaldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da filyasyon ekibi görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyip girdiği büfeden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde filyasyon görevlilerinin kullandığı tulumlardan giyen bir kişi, girdiği büfeden 6 bin lira değerinde sigara alarak kaçtı.
Hafta başında iş yerine gelen O.K.Ö, büfenin camının kırık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını görünce polise haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelinin S.A. olduğu belirlendi.
Suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı
Daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının savcılıkta verdiği ifadede, "Sarhoştum, olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
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