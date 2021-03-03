Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir’de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde mahsur kalan 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor.
Ekipler, Ayvalık ilçesinin Güneş Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adada mahsur kalan 33 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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