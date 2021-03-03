Kuzucu Mahallesi'nde define arayan bazı şüphelilerin olduğunu belirleyen jandarma ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda, 2'şer çekiç ve halat ile keser, mala, murç ve levye ele geçirildi.

Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen şüphelilere, toplam 37 bin 800 lira ceza uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.