Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Define arayan 6 kişiye tedbirleri ihlalden 37 bin 800 lira ceza
Mersin'in Mezitli ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları sırada yakalanan 6 şüpheliye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Kuzucu Mahallesi'nde define arayan bazı şüphelilerin olduğunu belirleyen jandarma ekipleri harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, 2'şer çekiç ve halat ile keser, mala, murç ve levye ele geçirildi.
Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen şüphelilere, toplam 37 bin 800 lira ceza uygulandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçak Kazı Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
Sıradaki Haber
Mersin’de kumar baskını: 5 kişiye 22 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz