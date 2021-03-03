Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kuzucubelen Mahallesi’ndeki metruk binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Metruk binada kumar oynarken yakalanan ve alkol kullanan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 22 bin lira ceza kesildi.

Bir kişi gözaltına alındı

Bir kişi “kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması” suçundan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.