Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de kumar baskını: 5 kişiye 22 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin’in Mezitli ilçesindeki metruk binada kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 22 bin 211 lira ceza kesildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kuzucubelen Mahallesi’ndeki metruk binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Metruk binada kumar oynarken yakalanan ve alkol kullanan 5 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 22 bin lira ceza kesildi.
Bir kişi gözaltına alındı
Bir kişi “kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması” suçundan gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 11:24
- 11:32
- 11:27
- 11:19
- 11:33
Sıradaki Haber
Konya'da kar yağışı sürecek mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz