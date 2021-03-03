Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da fırtına çam ağaçlarını devirdi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da ormanlık alanlarda, fırtına nedeniyle onlarca çam ağacı devrildi.
Havanın ısınmaya başlaması nedeniyle ormanlık alanlardaki karlar eridi ve toprak yumuşamaya başladı.
Son bir hafta içerisinde fırtınanın da etkili olmasıyla Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrıscık ilçelerindeki ormanlık alanlarda onlarca çam ağacı devrildi.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Devrilen ağaçlar çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak.
Etiketler: Fırtına
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