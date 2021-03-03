Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.