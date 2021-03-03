Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Karesi ve Kepsut ilçelerinde, yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı yakaladı.