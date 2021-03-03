Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de aranan 15 kişi yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan araması olan 15 şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Karesi ve Kepsut ilçelerinde, yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı yakaladı.
Son Haberler
- 09:25
- 09:20
- 09:17
- 09:13
- 09:06
Sıradaki Haber
İstanbul'da mobilya fabrikasında ikinci kez yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz