Bursa'da 3 katlı apartmanda yangın: 8 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da, üç katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Osmangazi ilçesindeki Bahar Mahallesi Kanarya Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katında buzdolabından dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3'ü çocuk 4 kişi balkonda mahsur kaldı
Dumandan etkilenen 4 kişi ekiplerce evlerinden tahliye edilirken, kapı kilitli olduğu için 2'nci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ise dumanlar nedeniyle balkonda mahsur kaldı.
İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak daireye girip aileyi bulundukları çıkartırken şahıslar olayda yara almadan kurtarıldı.
Dumandan etkilenen toplam 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
- 09:25
- 09:20
- 09:17
- 09:13
- 09:06