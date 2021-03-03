Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de aynı yönde seyreden iki tramvay aracının çarpışması sonucu 1 vatman ile 1 yolcu yaralandı.
İldem-Organize Sanayi seferini yapan ve aynı istikamette seyreden 3854-B ile 2846-A numaralı tramvaylar, henüz belirlenemeyen nedenle İldem-1 durağında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Kazada 1 vatman ile tramvayda bulunan 1 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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