İldem-Organize Sanayi seferini yapan ve aynı istikamette seyreden 3854-B ile 2846-A numaralı tramvaylar, henüz belirlenemeyen nedenle İldem-1 durağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Kazada 1 vatman ile tramvayda bulunan 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.