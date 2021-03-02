Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri de çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Çekici ve tırların geçişine izin verilmiyor

Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Bazı araçlar, petrol istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Diğer yandan bölge trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir, takoz çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar lastiği bulunamayan araçların da geçişine izin verilmiyor.