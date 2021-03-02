Tatvan Kaymakamlığı, karantinayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Tatvan ilçesine bağlı Yassıca köyünde karantina kararı alındı.

10 gün karantina kararı

Ayrıca, köye giriş çıkışların 3 Mart saat 09.00’dan, 13 Mart saat 09.00’a kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine karar verildi.