Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 22:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tatvan'da bir köy 10 gün karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yassıca köyünde pozitif vaka ve temaslı kişilerin görülmesi üzerine köy 10 gün karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığı, karantinayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle Tatvan ilçesine bağlı Yassıca köyünde karantina kararı alındı.
10 gün karantina kararı
Ayrıca, köye giriş çıkışların 3 Mart saat 09.00’dan, 13 Mart saat 09.00’a kadar yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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