Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 31 bin 880 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerinde, 8 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
31 bin 880 lira para cezası
Bu kişilere, kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 880 lira ceza verildi.
İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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