İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerinde, 8 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

31 bin 880 lira para cezası

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 880 lira ceza verildi.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.