Riskin az olduğu 14 il maviye boyandı.

Kısıtlamalar büyük oranda esnetildi.

Renklendirme yapılırken 100.000 nüfusa düşen haftalık vaka sayısı, PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı, entübe hasta artışı gibi kriterler baz alındı.

Doğudan batıya güneyden kuzeye kademeli normalleşme süreci başladı.

28 il orta riskli grupta

Düşük ve orta riskli yerlerde 65 yaş ve üzeri ile 20 altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Orta riskli yerler ise sarı renge büründü. Türkiye genelinde 28 il sarı.

Kademeli normalleşmenin ilk günü

Kademeli normalleşme hemen hayata yansıdı.

Düşük ve orta riskli illerde halı sahalar yeniden kapılarını açıyor. Halı sahalar sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar hizmet verecek. Halı saha maçları için randevular alınmaya başlandı.

22 il yüksek riskli

Normalleşme kriterleri kapsamında 22 il turuncu renkte. Yani yüksek risk oranı bu illerde halen devam ediyor.

İzmir de o yerlerden biri. Vaka sayılarının düşmesi beklentisi artarken, restoran ve kafelerde hummalı çalışma vardı.

İzmir’de restoranlar cafeler, pastaneler hazırlıklara gece saatlerinde başladı. Hazırlığını tamamlayan işletmeler aylar sonra ilk müşterilerini ağırladı.

Türkiye'de 17 il ise kırmızı renkte. Çok yüksek riskli grupta yer alan 17 ilde sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri uygulanmaya devam edecek.

İşletmeler sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası açık olacak

İçişleri Bakanlığı'nca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında düşük, orta ve yüksek risk gruplarında lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Restoran ve kafelerde Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek.

Tam 100 gün sonra açılma sevinci yaşanan yeme-içme sektörünün temsilcileri, yeni dönemde işi daha sıkı tutmaya odaklandı.