Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken itfaiye ekiplerine polisler de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile destek veriyor.

Bu arada, yanan pamuk balyaları da iş makineleriyle farklı bölgelere taşınarak soğutma çalışması yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Müdahale son sürat devam ediyor"

Olay yerine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ekiplerin yangına anında müdahale ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz bütün imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışıyorlar. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri de destek veriyor. Ayrıca emniyetimizin TOMA'ları da burada, müdahale son sürat devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki ekiplerimiz kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alırlar ve soğutma çalışmalarına da başlarlar. Bütün itfaiye ekiplerimiz burada, yeterince ekibimiz ve aracımız var. Şu an araç ve ekip ihtiyacımız yok."