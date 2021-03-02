Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Mahsur kalan 1 kişi itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken yangın kısa sürede söndürüldü.
Yalı Mahallesi 142. Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Mahsur kalan 1 kişi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı
Öte yandan duman nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla balkondan alınarak kurtarıldı.
İsmail Tepe'ye ait olduğu ve üç kişinin yaşadığı evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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