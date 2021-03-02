Yalı Mahallesi 142. Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Mahsur kalan 1 kişi itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı

Öte yandan duman nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan 1 kişi ise itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla balkondan alınarak kurtarıldı.

İsmail Tepe'ye ait olduğu ve üç kişinin yaşadığı evde yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.