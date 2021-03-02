Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 vakalarının yapılan tüm çalışmalara rağmen artış göstermesi üzerine yeni karar aldığı belirtildi.

Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ile yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla karar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elmalık Mahallesi Kızılhan küme evleri ve Terzioğlu küme evleri mevkiinde vakaların bulunduğu bölgede kısmi karantina uygulanmasına, Seslikaya Köyü Camii mevkiinde karantina uygulanmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, Ziya Okutan İlkokulu ve Ortaokulunda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilecek.