Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla internette geçirilen zaman arttı, oyun bağımlılığı çoğaldı.

İnternet üzerinden oyun bağımlılığı sadece fiziksel zarar vermiyor, psikolojiyi de etkiliyor.

Yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 33'ünde suçluluk duygusu, yüzde 74'ünde yoksunluk durumu, yüzde 38'inde ise yalan söyleme alışkanlığı görülüyor.

Oyun bağımlılarına ve ailelerine ücretsiz destek

Oyun bağımlılığının önüne geçmek için de Yeşilay devreye giriyor.

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, konuyla ilgili şunları aktardı:

"Aileleri bilgilendiriyoruz, problem yaşayan kişilerin de başvuracakları Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz var. Şuan Türkiye'de sayısı 100'e ulaştı, bu merkezlere insanımız soru sormak için, danışmak için ya da destek almak için 115 numaralı telefonu arayarak ulaşabilirler. Biz her türlü desteği tamamen ücretsiz olarak karşılıyoruz."

