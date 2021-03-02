Nüfusu 3 milyonu aşan sanayi kenti Bursa'da her gün on binlerce kişi metroyu kullanıyor.

Metro istasyonlarında kullanılan elektrik enerjisi artık güneşten sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuyla ilgili şunları söyledi:

"Enerji, ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılası içerisinde çok önemli bir yer teşkil etmekte ve cari açığın önemli nedenlerinden bir tanesi ülkemiz için özellikle. Dolayısıyla teknolojinin geliştiği ortamda güneş enerjisiyle ilgili önemli adımlar atıyoruz."

30 istasyona güneş santrali

30 Bursaray istasyonunun çatısına, 2 megavat kapasiteli santral kuruluyor. Bu sayede, metro istasyonlarında kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 50'si güneş enerjisi sayesinde karşılanmış olacak.

Acemler Bursaspor ve Organize Sanayi istasyonlarına paneller yerleştirildi.

Kalan istasyonlara da kısa sürede kurulacak.

Yıllık yaklaşık 2 milyon liralık gelir elde edilecek

Proje Sorumlusu İbrahim Şahinbaş, elektrik üretiminin yıllık yaklaşık 2,5 milyon kilovat olacağını ve yıllık yaklaşık 2 milyon liralık kazanç elde edileceğini söyledi.

Proje çerçevesinde büyükşehir binası, Atatürk Kongre Merkezi gibi büyük yapıların çatılarına da paneller yerleştirilecek.