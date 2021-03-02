Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Sinop'ta artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Ayancık ilçesine bağlı Topağaç köyünde, salgının kontrol altına alınabilmesi için bazı ek tedbirler alındı.
Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Köye giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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