Ayancık ilçesine bağlı Topağaç köyünde, salgının kontrol altına alınabilmesi için bazı ek tedbirler alındı.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Köye giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.