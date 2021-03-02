Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da 15 şüphelinin yakalanması için 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli'deki imalathanede kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek ruhsatsız tabancaya çevrildiği tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kaçak üretilen çok sayıda malzeme ele geçirildi

İmalathanede 19 ruhsatsız tabanca, 4 kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 249 tabanca fişeği, 12 bin 687 kurusıkı fişeği, 5 bin 999 tüfek fişeği, 64 tabanca şarjörü, 374 tabanca namlusu, 76 tabanca icra yayı, 2 tabanca sürgüsü, 2 tabanca horoz tertibatı, 18 yiv-set çekme metali, matkap, matkap ucu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.