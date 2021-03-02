Yavaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Değerli hemşehrilerim, Kontrollü normalleşme kararlarına bağlı olarak, kentimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşıma kartlarını ulaşıma açtık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle hatırlatırım” ifadelerini kullandı.

Değerli hemşehrilerim,



Kontrollü normalleşme kararlarına bağlı olarak, kentimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşıma kartlarını ulaşıma açtık.



Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle hatırlatırım. pic.twitter.com/NojXVfyfpk — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2021