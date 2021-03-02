Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için yeni karar
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kontrollü normalleşme kararları kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartlarının kullanıma açıldığını duyurdu.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, “Değerli hemşehrilerim, Kontrollü normalleşme kararlarına bağlı olarak, kentimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşıma kartlarını ulaşıma açtık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle hatırlatırım” ifadelerini kullandı.
Değerli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2021
Kontrollü normalleşme kararlarına bağlı olarak, kentimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın toplu taşıma kartlarını ulaşıma açtık.
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle hatırlatırım. pic.twitter.com/NojXVfyfpk
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