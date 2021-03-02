Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağcılar'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bağcılar'da su borusu patladı. Patlama nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye de oluşan çukura düştü.
Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı.
Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu.
Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek, trafiğe kapattı.
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