Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da cumartesi günleri eczane nöbet sistemi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, 5 Aralık 2020'den bu yana cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi.
İstanbul Eczacı Odası, eczanelerin nöbet sistemiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, İstanbul'da 5 Aralık 2020'den bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi.
Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, bunların dışında kalan günlerde tüm eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
Emir Dağı'ının Yılkı Atları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz