Ankara Barosunun Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, ilçedeki boş bir arazide ölü bulunan köpeklerin tüm Ankara halkına ait olduğu, sahipsiz sayılamayacakları vurgulandı.

Köpekleri vahşice katledenlerin cezasız kalmasının kamu vicdanını derinden etkileyeceği anlatılan dilekçeye göre, şüpheliler savunmasız ve zararsız olan köpekleri acı çektirerek canavarca hislerle katletti.

"Köpekleri katledenler gereken cezayı almalı"

Hukuk ve adaletin insanların tekelinde olmadığı, çektikleri acıyı ifade edemeyen canlıların da hukukun korumasında bulunduğu vurgulanan dilekçede, şunlara yer verildi:

"Eylem ve eylemi gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler aleyhine yaptığımız suç duyurusunun kabulü ile sorumlular hakkında soruşturma başlatılması ve gereken cezaları almaları, kamu vicdanının bir nebze rahatlatılması, failin başka canlılara zarar vermemesi bakımından elzemdir."

Dilekçede, sorumluların Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 28 Şubat'ta, Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide moloz yığını ve toprak altında 20 telef edilmiş köpek bulunmuştu.