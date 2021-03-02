Manisa'nın Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde ham maddelerin depolandığı sahadan dumanların yükselmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla tutuşan atıklar nedeniyle büyüyen yangına 32 itfaiye ekibi, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri ve ilçe belediyelerin su tankerleri müdahalede etti.

[Fotoğraf: AA]

Yangından nedeniyle şehrin bir bölümünü duman kapladı. Yoğun dumandan kaynaklı Manisa Batı çevre yolunda sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkilendiği gözlendi. Trafik polisleri, yolda trafiğin etkilenmemesi için tedbir aldı.

Bölgede zehirli gaz ölçümü yapıldı

Bölgeye sevk edilen Kızılay ekipleri de söndürme personeline ve çevredekilere su ve ayran dağıttı. AFAD ekipleri de yanan malzemelerin kimyasal kaynaklı olması dolayısıyla bölgede zehirli gaz ölçümü yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Dericiler Sitesindeki firmaların, iş makineleri de bölgedeki malzemeleri yangın alanından uzaklaştırmak için çalışma yaptı.

Yangında 1 kişi yaralandı

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, müdahale esnasında düşen işletme ortaklarından birinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının, depolama sahasında yapılan kaynak işlemi sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan bir kıvılcımla çıktığı iddia edildi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.