Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 19 adrese sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramada 80 dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ile yaklaşık 250 bin lira para ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.