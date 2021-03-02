Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'da 19 adrese eş zamanlı yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller, ruhsatsız tabanca ve 250 bin lira para ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 19 adrese sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramada 80 dijital materyal, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek ile yaklaşık 250 bin lira para ele geçirildi.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
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