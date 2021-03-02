Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Türkiye genelinde iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırıldı.

Risk haritasındaki en dikkat çeken il ise, mavi rengiyle nazar boncuğunu andıran Uşak oldu.

Çevresindeki orta ve yüksek riskli illere rağmen düşük risk durumunu koruyan Uşak, bu başarısıyla sosyal medyada gündem oldu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu, kentte alınan tedbirleri ve başarının sırrını anlattı:

"Halkımızı her kanaldan bilinçlendirdik"

"Bu mücadele, bu gayret çok önceden başladı. Pandeminin ilan edildiği geçen sene mart ayında İl Hıfzıssıhha kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda Uşak Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çalışma ekibi oluşturduk. Bu ekibin almış olduğu kararları da sahada kuvvetli bir şekilde uyguladık."

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlarımızı bilgiledirmek için belediyemizin tüm imkanlarını (sosyal medya, bilboard, kısa mesaj, hoparlör...) kullandık. Halkımızı pandemi kuralları konusunda bilinçlendirdik."

"Kalabalık noktalarda hijyen noktaları oluşturduk"

"Yoğun bir şekilde temizlik faaliyetleri gerçekleştirdik. Öncelikle bizim şehrimizin kalabalık noktalarında hijyen noktaları oluşturduk, dezenfektanlar yerleştirdik. Şehrimizdeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere toplu mekanların hepsini belediyemizin temizlik işleri vasıtasıyla elden geçirdik. Şehrimizi pırıl pırıl hale getirdik."

"Denetimlerle eksikleri tespit ettik"

"Yaptığımız yoğun denetimlerle birlikte hem bir taraftan güvenlik güçlerimiz ile birlikte zabıta ekiplerimiz, halkımızı bilinçlendirmeye devam etti hem de eksiklikleri tespit ederek bunları hızlı bir şekilde giderilmesi için de çalışmalar gerçekleştirildi."

"Maske imalatına geçtik, maske temin ettik"

"Kurslarımızdaki ekiplerimiz ilk günden itibaren maske imalatına geçti. Ulaşım araçları, pazar yerleri, belediye çalışanlarımız ve kamu çalışanlarımıza kesintisiz bir şekilde maske temin etmeye devam etti."

"Tedbirlerimiz genel ve sürekli"

"Hastalığın pik yaptığı dönemlerde de tedbirlerimiz genel ve sürekli olduğu için kısa süre içinde düşüş tekrar sağlandı. Ciddi bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Valiliğimiz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımızla birlikte ortak hareket etmenin de bir başarısı aynı zamanda bu. İnanıyoruz ki bu çalışmaları bundan sonra da kesintisiz bir şekilde sürdürerek Uşakımızı haritada mavi olarak tutmanın gayreti içerisinde olacağız."

"Tek haneli seviyelerdeyiz"

"Vaka sayılarımızı biz tek haneli sayılarda tutma gayreti içerisinde olduk. Çok şükür sağlık sistemimiz ki bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bizim de pandemi döneminde ilave ek binamızla hastanemiz hizmete girdi. Şu an yoğun bakımlar, entübeler ve serviste yatan hastalarımız dahi tek haneli seviyelere düşmüş durumda."

"Uşak tarhana çorbamızın da etkisi olduğunu düşünüyorum"

"Biz külli olarak bir çalışmanın bir sonucunu ve başarısını ortaya koyduk. Tabi bunda aynı zamanda bizim dünyaca ünlü Uşak tarhana çorbamızın da etkisi olduğunu ifade etmek isterim."