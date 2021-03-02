Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 8 Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya satış mağazasının imalathane bölümünün çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 10 ilçeden su tankı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İmalathanede çalışanlar yangının başlamasıyla kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yangının meydana geldiği imalathanede çok sayıda sünger ve ahşap malzeme olduğu öğrenildi.