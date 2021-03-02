Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Kocaeli'de, FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 eski askeri okul öğrencisinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 6 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.
Firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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